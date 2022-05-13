В Иркутске здание ТЮЗа загорелось из-за пожара в соседней постройке

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области/ТАСС

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В Иркутске загорелась старейшая постройка города - старое здание Театра юного зрителя на Красноармейской улице, огонь на него перешел с соседнего пустующего здания.

Сначала у старого театра загорелась крыша, затем огонь появился уже внутри здания, а крыша начала рушиться, передал корреспондент "Интерфакса". Он видит пламя уже из окон второго этажа здания. Пожарные пытаются сбить огонь с кровли.

Сначала загорелось неэксплуатируемое двухэтажное кирпичное здание рядом с ТЮЗом. В управлении МЧС по региону сообщали, что сигнал о пожаре поступил в 19:35 по местному времени (14:35 по Москве), площадь пожара составляла 1000 квадратных метров и уже тогда был риск распространения огня дальше.

Затем огонь перебросился на крышу ТЮЗа.

Для тушения огня пожарные перекрыли улицу Карла Маркса. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в Telegram сообщил, что перекрыта и улица Ленина.

Из постов губернатора следует, что старое здание театра несколько лет уже закрыто из-за аварийного состояния. Оно является объектом культурного наследия. На сайте ТЮЗа имени Вампилова указано, что театр теперь находится не на Красноармейской улице, а на улице Ленина, неподалеку.

"Объект культуры регионального значения, Дом Гиллера, бывшие гостиницы "Централь", "Модерн", "Россия", киноконцертный зал "Глобус". Проект реконструкции был готов к заходу на экспертизу. Завтра на объект планируют приехать сотрудники службы по охране культурного наследия, чтобы определиться с нанесенным ущербом. Но о конкретных выводах говорить пока рано. Идет локализация горения", - написал Кобзев.

По его словам, огонь быстро разошелся по старым зданиям, поскольку у них деревянные перекрытия и деревянная обрешетка под кровлей.