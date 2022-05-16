Пожар в Иркутском ТЮЗе не потребует значительных изменений проекта его реставрации

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Пожар 13 мая, который случился в старом здании ТЮЗа в Иркутске, не потребует серьезного изменения проекта его реставрации, заявил Алексей Нечаев, представитель компании "Проектировщик", где подготовили документы по проекту реставрационных работ.

До пожара проект собирались направить на экспертизу.

"У нас корректируется всего два раздела - это раздел по демонтажу и взаимосвязанный с ним раздел по охране окружающей среды. В рабочем режиме мы их откорректируем, в ближайшее время уже параллельно с экспертизой", - сказал Нечаев.

По его словам, при пожаре сильнее всего выгорела дворовая часть здания, которая еще до возгорания она утратила свою несущую способность на 80% и была поражена грибком. В ходе реставрации ее и так собирались разобрать и построить современный корпус для сцены на 435 зрительских мест.

В свою очередь лицевые фасады, которые формируют исторический облик здания, по улицам Красноармейская, Карла Маркса и Ленина останутся, будут отреставрированы. Внутренний двор будет сформирован в историческом контуре, уточнил проектировщик.

"Укрупненная стоимость реставрационных и работ по приспособлению этого объекта под Театр юного зрителя - это 3,8 млрд рублей. И здесь не только работы по реставрации, но также по технологическому обеспечению оборудованием, в том числе плунжерной сценой", - сообщила министр культуры и архивов области Иркутской области Олеся Полунина.

По ее словам, продолжаются переговоры о финансировании реставрации из федерального бюджета.

16 мая началось инженерное обследование театра после пожара, оно продлится две недели, добавила министр.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия региона Виталий Соколов уточнил, что по результатам обследования технического состояния здания будет определен перечень первоочередных противоаварийных мероприятий. Сейчас уже можно сказать, что будет сделана временная крыша.

"В любом случае стоит задача, еще раз подчеркну, оперативная. Все эти работы должны быть выполнены, безусловно, в этом году, более того, - до наступления обильных осадков и тех воздействий, в том числе температурных, которые по сезону возникают", - сказал Соколов.

Старое здание ТЮЗа было построено в конце XIX века, театр в нем располагался с 1936 года до 2006 года, пока оно не пришло в аварийное состояние. До театра его занимали гостиницы и рестораны. Это памятник архитектуры регионального значения.

Документы по проекту реставрации были подготовлены в 2021 году, прошли общественное обсуждение, в ближайшее время проект планировалось направить на государственную экспертизу. 13 мая здание загорелось, когда на него перекинулся огонь с соседней, также пустующей постройки. Сообщалось, что у театра сгорела крыша, а также пристройка со сценой, которую собирались заменить на новую.

Планируется, что после реставрации общая площадь помещений театра увеличится с 5,5 тысячи до 10,8 тысячи кв. м. Работы рассчитаны на четыре года. ТЮЗ работает в другом здании неподалеку.