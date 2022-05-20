Орденский замок Тапиау под Калининградом станет площадкой для нескольких музеев

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - В замке тевтонского ордена Тапиау в Гвардейске, где до 2021 года располагалась колония ФСИН, инвестор после реставрации разместит несколько музейных экспозиций, сообщила пресс-служба губернатора Калининградской области Антона Алиханова.

Там добавили, что восстановление этого частично сохранившегося орденского замка станет частью благоустройства и экономического развития всего Гвардейска.

В кирпичном здании, где располагалась администрация колонии, разместят выставку, посвященную военной истории региона. В самом старом здании со стрельчатыми сводами и барельефами будет экспозиция по истории орденского периода Тапиау. Отдельный музейный блок будет посвящен петровскому периоду, когда замок посещали участники Великого Посольства Петра Первого.

На берегу реки Дейма со стороны сохранившейся части замкового рва построят причал, где можно будет организовать стоянку водного туристического маршрута из Калининграда в Куршский залив.

Также при замке будет гостиница, кафе, рестораны, площадки для прогулок и развлечений на открытом воздухе, этнографический центр. Их будут обустраивать и запускать поэтапно.

"Замок Тапиау многие десятилетия региональные власти пытались вернуть, если можно так сказать, в гражданский оборот, выведя его из уголовного. Это случилось благодаря решению президента, которое он принял в 2018 году по итогам моего обращения. Сейчас мы уже плотно работаем с инвестором, чтобы реализовать здесь крупный туристический проект, который, я надеюсь, будет давать дополнительные возможности для создания новых рабочих мест и развития малого бизнеса в Гвардейске", - заявил губернатор через пресс-службу.

Замок Тапиау - один из старейших орденских замков Европы, памятник культуры федерального значения. Первые упоминания о нем как о крепости датированы 1258 годом. Сохранившиеся до наших дней строения замка были возведены в 40-50-е годы XIV века. В 70-е годы XIX века помещения Тапиау были переданы под тюрьму. После второй мировой войны тюрьма там осталась.

В 2021 году УФСИН передала замок в собственность Калининградской области. В Тапиау начали водить экскурсии.

В апреле 2022 года концепция восстановления и дальнейшего вовлечения в экономический оборот замка Тапиау была представлена на совете по улучшению инвестиционного климата. Проект приспособления замка к современному использованию разработала группа компаний ООО "Элмонт". Объем инвестиций в проект оценивается в 2,1 млрд рублей.