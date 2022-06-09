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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:00

Директор фонда "Старость в радость" стала лауреатом госпремии

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Лауреатами госпремий России за 2021 год в области правозащиты, благотворительности и гуманитарной деятельности стали директор фонда "Старость в радость" Елизавета Олескина, президент ассоциации родителей детей-инвалидов "ГАООРДИ" Маргарита Урманчеева и митрополит-старообрядец Корнилий.

Лауреатов представил председатель Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев. По его словам, всего было выдвинуто 43 кандидата на соискание госпремий в области правозащиты и 46 - в сфере благотворительности.

Усилиями президента Санкт-Петербургской ассоциации общественных объединений родителей детей-инвалидов "ГАООРДИ" Маргариты Урманчеевой был открыт первый дом сопровождаемого проживания для взрослых людей с ментальной инвалидностью, где они ведут самостоятельную жизнь.

В фонде "Старость в радость" занимаются лечением и физической реабилитацией пожилых. Глава фонда Олеськина предложила создать в России систему долговременного ухода за пожилыми людьми. В рамках нацпроекта "Демография" в настоящий момент уже провели соответствующий эксперимент.

Лауреата госпремии за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности представил советник президента Владимир Толстой. Премия присуждена митрополиту Московскому и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви Корнилию (Константину Титову).

Госпремии в области правозащитной и благотворительной деятельности были учреждены президентом в 2015 году, а в 2019 году их приравняли по статусу к премиям в области научно-технической, литературной и гуманитарной деятельности. С 2020 года денежная часть всех госпремий увеличена до 10 млн рублей.

Кремль Маргарита Урманчеева Корнилий Елизавета Олескина
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