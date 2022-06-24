Источник сообщил о проверке в "Ельцин Центре" на предмет экстремистской литературы

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники Центра по противодействию экстремизму пришли в "Ельцин Центр" в Екатеринбурге с проверкой информации о распространении экстремистской литературы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По словам источника, в том числе в президентском центре может распространяться экстремистская литература, изъятая накануне в екатеринбургской общественной организации "Мемориал" (внесен Минюстом РФ в реестр НКО-иноагентов и ликвидирован).

Источник отметил, что сейчас в "Ельцин Центре" на конференции находится один из руководителей регионального отделения организации, правозащитник Анатолий Свечников.

В пресс-службе "Ельцин Центра" "Интерфаксу" сообщили, что о проведении проверок в центре им не известно.

"О проверках нам ничего не известно. Среди участников конференции (в центре проходит XIV Международная научная конференция "История сталинизма" - ИФ) распространяется только программа конференции", - сказали в пресс-службе президентского центра.

23 июня сообщалось об обыске в екатеринбургской общественной организации "Мемориал", а также о задержании главы отделения Алексея Мосина.

Комментарием правоохранительных органов "Интерфакс" пока не располагает.