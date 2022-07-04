В Москве откроют обновленную экспозицию музея-квартиры Святослава Рихтера

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В Москве для посетителей с 6 июля откроется обновленная экспозиция Мемориальной квартиры пианиста Святослава Рихтера, в ней будут представлены ранее не выставлявшиеся предметы из коллекции музыканта.

Как сообщила на пресс-показе директор Государственного музея изобразительных искусств Марина Лошак, экспозиция не претерпела кардинальных изменений.

Обновление прежде всего коснулось живописи и графики, документов и ряда мемориальных вещей, хранящихся в фондах ГМИИ им. А.С. Пушкина и прежде не доступных посетителям.

В Мемориальной квартире можно будет увидеть работы художников-представителей культуры Серебряного века и раннего русского авангарда, с которыми Рихтера связывала многолетняя дружба - Роберта Фалька, Василия Шухаева, Елены Ахвледиани. Столовая полностью отведена работам художников-нонконформистов из коллекции Рихтера - Дмитрия Краснопевцева и Анатолия Зверева. Полностью обновится состав пастелей, созданных самим Рихтером, а также тематика и содержание витрин. Впервые будет представлена семейная икона, старый молитвенник дедушки Святослава Рихтера, рисунок Пабло Пикассо "Всадник и бык", подаренный художником в Мужене (1964), и его керамическая тарелка из мастерской в Мадуре, а также редкие фотографии из архива.

Отдельную витрину займут пластинки и ноты с автографами Бенджамина Бриттена и Питера Пирса. В холле впервые будет представлена редкая афиша первой постановки оперы Бриттена "Поворот винта" на "Декабрьских вечерах" в ГМИИ им. А.С. Пушкина в 1984 году.

Знаковые предметы, не подлежащие ротации, в квартире сохранили. Это два рояля фирмы Steinway & Sons, флорентийские торшеры XVI века, французский гобелен, японская керамика, вазы Эмиля Галле, "штоф Бенджамина Бриттена", куклы-марионетки Резо Габриадзе, портреты молодого Рихтера работы Анны Трояновской и Роберта Фалька, портрет Нины Дорлиак работы грузинской художницы Кето Магалашвили, одна их лучших ранних работ Петра Кончаловского "Портрет супругов Веригиных".

Святослав Рихтер - советский и российский пианист. Широкую известность он получил, победив на Третьем Всесоюзном конкурсе музыкантов-исполнителей. Сенсацией стали его концерты в Нью-Йорке и других городах Америки в 1960 году, за которыми последовали многочисленные записи, в том же году музыканта наградили премией "Грэмми", тем самым Рихтер стал первым советским исполнителем, удостоенным этой награды за исполнение Второго фортепианного концерта И. Брамса.

Рихтер также был одним из организаторов ежегодного летнего Фестиваля "Музыкальные празднества в Турени" (проводятся с 1964 года в помещении средневекового амбара в Меле близ Тура, Франция), "Декабрьских вечеров" в ГМИИ имени Пушкина (с 1981 года) и музыкального фестиваля в Тарусе (проводится с 1993 года).