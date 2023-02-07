ГМИИ имени Пушкина представил музыкальный сезон-2023

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина представил свою музыкальную программу на 2023 год, передает корреспондент "Интерфакса".

Концертный сезон представит "портреты музыкантов" - русских и зарубежных композиторов от эпохи Ренессанса до 21 века, а также исполнителей - солистов и ансамблей.

В Мемориальной квартире Рихтера продолжится семейный абонемент "Слово.Музыка.Игра" и пройдет цикл лекций "Виниломания". В программах примут участие известные исполнители и звезды разных поколений.

В марте планируется обновление экспозиции и открытие выставки "Нина Дорлиак", в октябре - выставки "Вокруг Кармен". Завершит сезон XLII Международный музыкальный фестиваль "Декабрьские вечера Святослава Рихтера".