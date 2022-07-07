"Би-2" выступят на церемонии закрытия Суперкубка России по футболу

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Матч OLIMPBET Суперкубка России между "Зенитом" и "Спартаком" закроет выступление рок-группы "Би-2", сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Зрителям с 16:00 представят развлекательную программу. Для болельщиков организуют зоны с футбольными конкурсами, розыгрышами призов и сувениров, фото и автограф-сессия с амбассадорами Суперкубка, игры для детей, аквагрим и возможность отправить открытку с "Газпром Арены" в любую точку страны.

Прямую трансляцию матча - его обслужит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым - будет вести "Матч ТВ". Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.

Матчи за Суперкубок России традиционно предваряют старт очередного футбольного сезона в стране. За трофей борются действующий чемпион России (в данном случае - "Зенит") и обладатель Кубка России ("Спартак").

Суперкубок России будет разыгран в двадцатый раз. Семь раз его завоевывал московский ЦСКА. Петербург единственный раз принимал такой матч в 2015 году, тогда "Зенит" по пенальти переиграл "Локомотив" на стадионе "Петровский".