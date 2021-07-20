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Музыкальный фестиваль "ЛетчикФест" в Ярославской области перенесли на 2022 год

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Организаторы музыкального фестиваля "ЛетчикФест" перенесли мероприятие на лето 2022 года в связи с эпидемиологической ситуацией в Ярославской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

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"В оргкомитете фестиваля сообщили, что ранее приобретенные билеты на "ЛетчикФест" будут также действительны в 2022 году. (...) Тем, кто пожелает сдать билеты, будет предоставлена такая возможность", - говорится в сообщении.

Ранее фестиваль планировалось провести 6-8 августа 2021 года под Переславлем-Залесским. В 2020 году фестиваль также перенесли из-за пандемии.

В 2021 году на мероприятии должны были выступить "Машина времени", ДДТ, "Сплин", "БИ-2", Найк Борзов, Дельфин, "Ума Турман", "Тараканы!", Noize MC, Слот и другие.

Ярославская область ЛетчикФест

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