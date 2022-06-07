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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Волгоградский рок-фестиваль ParkSeason Fest снова перенесен

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Развлекательно-музыкальный фестиваль ParkSeason Fest в Волгограде снова перенесен - на этот раз со 2 июля на 17 сентября. Также будет изменен состав выступающих на нем артистов, сообщили во "ВКонтакте" организаторы мероприятия.

"По не зависящим от оргкомитета причинам участие некоторых артистов в фестивале 2 июля не представляется возможным. В связи с этим достигнут компромисс о проведении двух фестивалей в другие даты. Группы "Мумий Тролль", "Би-2" и "Сплин" выступят на "Волгоград Арене" в 2023 году", - говорится в сообщении.

В 2022 году этих музыкантов заменят группа "Кино", Григорий Лепс, и еще один секретный хедлайнер, которого объявят ближе к мероприятию.

На 17 сентября заявлены: "Кино", Григорий Лепс, Вячеслав Бутусов, "Кирпичи", Bad Balance, "В чём дело?".

ParkSeason Fest сначала должен был пройти 15 августа 2020 года. Его переносили несколько раз из-за пандемии. В изначальной программе фестиваля были и иностранные музыканты: Guano Apes, Bomfunk MC's, их участие отменено.

Волгоград Мумий Тролль Би-2 Сплин Григорий Лепс Вячеслав Бутусов
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