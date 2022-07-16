В Россию с зарубежных выставок вернулись все экспонаты музейного фонда РФ

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - В Россию из недружественных стран возвращены все экспонаты, находящиеся в государственном музейном фонде РФ, за рубежом остались только работы из частных коллекций, вопрос с их возвращением решается, сообщил "Интерфаксу" специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Все экспонаты, которые находились в музейном фонде Российской Федерации, из недружественных стран вернулись в Россию. Осталось только несколько вещей, которые принадлежат частным лицам, находящимся под санкциями Евросоюза. По этому поводу идет юридическая работа, которая так или иначе должна закончиться", - сказал Швыдкой.

До этого в Минкультуры РФ сообщали, что с момента начала специальной военной операции в Россию возвращены порядка 1500 экспонатов с выставок в Белоруссии, Бельгии, Великобритании, Венгрии, Германии, Италии, Испании, Корее, Объединенных Арабских Эмиратах, Нидерландах, Омане, Сербии, Франции, Чехии, Японии.

Швыдкой также рассказал о том, что вывоз музейных экспонатов из РФ на зарубежные выставки приостановлен до середины 2023 года.

"Мы приняли решение до середины 2023 года, на год (...) не выпускать вещи (из музейного фонда - ИФ) из РФ. Просто для того, чтобы не было рисков ни по логистике, ни по страхованию. Во всяком случае, я полагаю, что сегодня проблема музейных экспозиций должна ориентироваться на внутренний рынок и страны СНГ", - сказал он.

Как сообщалось, Минкультуры РФ с 3 марта приостановило временную выдачу и временный вывоз музейных предметов с территории России на зарубежные выставки. Сотрудничество с дружественными странами, в частности, временный вывоз предметов искусства на выставки, будет возобновлено с 2023 года.

Ранее Эрмитаж принял решение о введении моратория на выставки в Европе и США после возвращения последних шедевров из своей коллекции с европейских выставок. О приостановке отправки за рубеж предметов из своей коллекции сообщили "Интерфаксу" также в Государственном историческом музее и в Музеях Московского Кремля.

В конце мая Швыдкой сообщил "Интерфаксу", что произведения искусства, находящиеся в музейном фонде РФ, не будут отправлять на зарубежные выставки, в том числе в дружественные и нейтральные страны, пока ситуация в мире не станет спокойнее.