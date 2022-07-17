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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:12

Что случилось этой ночью: воскресенье, 17 июля

Крушение украинского грузового самолета в Греции, удар из HIMARS по городу Алчевск в ЛНР, возвращение экспонатов музейного фонда РФ из-за рубежа

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Украинский грузовой самолет разбился в Греции. По информации греческих СМИ, на борту воздушного судна находилось восемь человек, оно перевозило 12 тонн "опасных материалов", в основном взрывчатых веществ.

- В ЛНР сообщили об ударе по городу Алчевск из HIMARS. В представительстве республики в СЦКК указали на то, что было выпущено две ракеты.

- В Россию с зарубежных выставок вернулись все экспонаты музейного фонда РФ. Представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой уточнил, что осталось только несколько вещей, которые принадлежат частным лицам, находящимся под санкциями ЕС.

- Байден провел серию встреч с лидерами стран Ближнего Востока и Персидского залива. В беседах с ними президент США затронул различные аспекты, касающиеся как двусторонних отношений, так и отношений на уровне региона.

- В Тульской области поезда из-за схода вагонов с рельсов направили по альтернативным путям. К пунктам назначения они проследуют через Елец, Орел и Тулу, минуя участок Узловая-3 - Жданка.

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