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В Москве открылась выставка "Святослав Рихтер. Театральный роман"

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - В Москве в мемориальной квартире пианиста Святослава Рихтера 28 октября открылась выставка "Святослав Рихтер. Театральный роман", сообщила пресс-служба Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина.

В экспозицию вошли произведения и архивные материалы из собраний Пушкинского музея, музеев Большого театра и МХАТ, Государственного центрального театрального музея им. А.А. Бахрушина, Российского национального музея музыки, Государственного литературного музея, Российского государственного архива литературы и искусства. Дополняют экспозицию два фильма, созданные на основе редкой кинохроники из Российского государственного архива кинофотодокументов.

В мемориальной квартире собраны экспонаты, связанные с спектаклями Константина Станиславского, Владимира Немировича-Данченко, Всеволода Мейерхольда, Александра Таирова, Юрия Завадского и Бориса Покровского, документы, запечатлевшие встречи музыканта с актерами и вечера в его доме.

Там также представлены эскизы костюмов и декораций к спектаклям Ильи Шлепянова, Всеволода Шестакова, Ивана (Иоганнеса) Лейстикова, Владимира Дмитриева, Петра Вильямса, Николая Акимова, Николая Ульянова, Валерия Левенталя, Николая Бенуа, скульптурные портреты и рисованные шаржи известных художников - современников Рихтера, редкие мемориальные предметы из личных архивов, а также письма, музыкальные рукописи и уникальные фотографии артистов с дарственными пианисту.

Раздел выставки в кабинете Рихтера рассказывает о домашнем театре, балах и маскарадах.

Мемориальная квартира Рихтера на Большой Бронной была открыта для посетителей в 1998 году. В июле 2022 года открылась обновленная экспозиция этого музея, в нее вошли ранее не выставлявшиеся предметы из коллекции музыканта.

Святослав Рихтер - советский и российский пианист. Он был одним из организаторов "Декабрьских вечеров" в ГМИИ имени Пушкина, которые проводятся с 1981 года.

Святослав Рихтер Москва ГМИИ Пушкина
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