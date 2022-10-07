Вручение кинопремии "Ника" в этом году не состоится

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Церемония вручения Национальной кинематографической премии "Ника" в этом году не состоится, в следующем году будут названы соискатели премии за два года, сообщил "Интерфаксу" член президиума премии, режиссер Павел Чухрай.

"Переносится. В следующем году соискатели будут за два года", - сказал Чухрай, отвечая на вопрос агентства о том, состоится ли церемония вручения премии в этом году.

Ранее организаторы премии приняли решение перенести церемонию вручения на осень, причины не сообщались.

Национальная кинематографическая премия "Ника" была учреждена в 1987 году Секретариатом Союза кинематографистов СССР. С начала 1990-х годов победители определяются путём тайного голосования членов Академии кинематографических искусств, в которую входят представители всех кинематографических специальностей. Победителям премии в каждой номинации вручаются статуэтки крылатой древнегреческой богини Ники.

Из-за пандемии коронавируса вручение премии "Ника" за 2019 год переносилось два раза, позже организаторы приняли решение вручить награды лауреатам сразу за два года. Церемония награждения прошла 25 апреля 2021 года.