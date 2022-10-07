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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

Вручение кинопремии "Ника" в этом году не состоится

Вручение кинопремии "Ника" в этом году не состоится
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Церемония вручения Национальной кинематографической премии "Ника" в этом году не состоится, в следующем году будут названы соискатели премии за два года, сообщил "Интерфаксу" член президиума премии, режиссер Павел Чухрай.

"Переносится. В следующем году соискатели будут за два года", - сказал Чухрай, отвечая на вопрос агентства о том, состоится ли церемония вручения премии в этом году.

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Ранее организаторы премии приняли решение перенести церемонию вручения на осень, причины не сообщались.

Национальная кинематографическая премия "Ника" была учреждена в 1987 году Секретариатом Союза кинематографистов СССР. С начала 1990-х годов победители определяются путём тайного голосования членов Академии кинематографических искусств, в которую входят представители всех кинематографических специальностей. Победителям премии в каждой номинации вручаются статуэтки крылатой древнегреческой богини Ники.

Из-за пандемии коронавируса вручение премии "Ника" за 2019 год переносилось два раза, позже организаторы приняли решение вручить награды лауреатам сразу за два года. Церемония награждения прошла 25 апреля 2021 года.

Ника кино
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