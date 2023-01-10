Михалков остается в больнице

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Режиссер, председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков сообщил, что остается в больнице и продолжает проходить обследование и лечение.

"Я пока остаюсь в больнице, продолжаю проходить обследования и получать необходимое лечение", - написал Михалков в своем телеграм-канале "Бесогон".

5 января в пресс-службе режиссера сообщили, что Михалков госпитализирован с гриппом. Источник "Интерфакса" в медицинских кругах сообщал, что медики подозревают у режиссера коронавирус.