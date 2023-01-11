Стивен Спилберг и Мартин МакДона стали обладателями "Золотых глобусов"

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Режиссер Стивен Спилберг стал обладателем "Золотого глобуса" за драму "Фабельманы", за лучший сценарий наградой отмечен Мартин МакДона.

80-я церемония вручения наград премии Голливудской ассоциации иностранной прессы проходит в среду по московскому времени.

Обладателем "Золотого глобуса" за лучшую режиссуру стал Стивен Спилберг за картину "Фабельманы". Фильм основан на воспоминаниях детства режиссера. Награду за лучший сценарий получил режиссер картины "Банши Инишерина" Мартин МакДона.

Лучшим драматическим актером стал Остин Батлер за роль музыканта Элвиса Пресли в фильме "Элвис" База Лурмана. Награды за "Лучшую женскую роль в драме" удостоена Кейт Бланшетт за роль в фильме "Тар".

Награду в номинации "Лучшая роль актера в мюзикле или комедии" получил актер Колин Фаррелл за фильм "Банши Инишерина". Обладательницей "Золотого глобуса" за лучшую женскую роль в комедии или мюзикле стала исполнительница главной роли в фильме "Все везде и сразу" Мишель Йео.

Лучшим фильмом на иностранном языке стала аргентинская картина "Аргентина, 1985" режиссера Сантьяго Митре.

Лучшим анимационным фильмом стал "Пиноккио Гильермо дель Торо". Композитор Джастин Гурвиц завоевал "Золотого глобуса" за лучшую оригинальную музыку к фильму "Вавилон".

Обладательницей награды в номинации "Лучшая женская роль второго плана" стала Анджела Бассетт за фильм "Черная Пантера: Ваканда навеки". В аналогичной мужской номинации обладателем "Золотого глобуса" стал актер Ке Хюи Куан за фильм "Все везде и сразу".

"Золотой глобус" - американская премия, присуждаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года за работы в кинофильмах и телевизионных картинах. "Золотой глобус" вручается каждый год в январе по результатам голосования около 90 международных журналистов, живущих в Голливуде.