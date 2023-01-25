Путин внес изменения в Основы государственной культурной политики

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в Основы государственной культурной политики, к ее принципам теперь относится защита института брака как союза мужчины и женщины, к задачам - противодействие излишнему использованию иностранных слов и формирование госзаказа на создание произведений литературы и искусства.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, изменения затронули весь текст Основ государственной культурной политики. Так, в преамбуле закрепляется, что государственная культурная политика реализуется, в том числе, в целях "достижения целей и выполнения задач в области обеспечения национальной безопасности и социально-экономического развития".

В раздел про основания для выработки государственной культурной политики вносятся изменения с указание на то, что "ряд недружественных государств, международных организаций и транснациональных корпораций, иностранных неправительственных организаций, а также различные экстремистские и террористические организации ведут деятельность, направленную на подрыв культурного суверенитета РФ, разрушение традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе способствующую обострению конфликтов в глобальном информационном пространстве".

К принципам государственной культурной политики теперь также относятся: создание условий для воспитания и развития детей на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей и защита интересов детей, а также защита традиционных семейных ценностей и института брака как союза мужчины и женщины. Кроме того, к принципам отнесены приоритетная государственная поддержка культурной деятельности, направленной на сохранение "традиционных российских духовно-нравственных ценностей, исторической памяти и защиту исторической правды".

Изменения внесены и в задачи государственной культурной политики. В частности, к задачам в области культурного наследия народов России добавлен пункт про формирование государственного заказа на создание произведений литературы и искусства, оказание услуг, направленных на сохранение и популяризацию традиционных российских духовно-нравственных ценностей, сохранение общероссийской гражданской идентичности, противодействие социокультурным угрозам и экстремизму, а также обеспечение контроля качества выполнения этого государственного заказа.

Новыми задачами в области социальных и гуманитарных наук в подразделе о задачах, касающихся русского языка и языков народов России, появилась "защита и поддержка русского языка как государственного языка РФ, обеспечение соблюдения норм современного русского литературного языка (в том числе недопущение нецензурной лексики) и противодействие излишнему использованию иностранной лексики".

Раздел о задачах в области расширения и поддержки международных культурных и гуманитарных связей дополнился задачей о принятии мер "по защите российского общества от внешней идейно-ценностной экспансии и деструктивного информационно-психологического воздействия".

В задачи в области формирования информационной среды, благоприятной для становления личности, добавлена задача по совершенствованию "российских информационно-поисковых систем как средства интеллектуального и культурного развития личности" и задача по формированию "государственного заказа на создание информационных материалов, распространяемых в средствах массовой информации, кинематографической и печатной продукции", а также "телерадиопрограмм и интернет-ресурсов, соответствующих целям и задачам государственной культурной политики, а также обеспечение контроля качества выполнения этого государственного заказа".

Основы государственной культурной политики были утверждены указом президента РФ в 2014 году. Документ определяет главные направления государственной культурной политики. Основы представляют собой базовый документ для разработки и совершенствования законодательных и иных нормативных правовых актов РФ, регулирующих процессы культурного развития в России, а также государственных и муниципальных программ.