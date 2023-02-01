Патриарх Кирилл назвал нынешние отношения РПЦ и государства лучшими в истории России

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Патриарх Кирилл поблагодарил президента РФ Владимира Путина за создание таких благоприятных условий для жизни Русской православной церкви, каких не было за всю российскую историю.

"Церковь остается островом свободы, потому что в первую очередь нашим законом является не закон человеческий, а закон божий, который отображается в сердце человека через голос его совести (...) Церковь провозглашает божью правду, и на пути этого провозглашения огромное количество людей (...) с пониманием относится к этой миссии церкви. И я благодарю Бога за то, что сегодня в государстве российском именно так складываются церковно-государственные отношения", - сказал патриарх в среду после литургии, которую совершил в храме Христа Спасителя по случаю 14-й годовщины своей интронизации.

Патриарх поблагодарил президента за то, что он поддерживает именно такой образ взаимодействия церкви и государства. "И, если говорить уж совсем откровенно, это впервые за всю долгую историю Русской православной церкви, - добавил предстоятель, - потому что даже в православной империи церковь находилась под не просто влиянием, но и должна была тщательно прислушиваться к тому, что говорило государство. И нередко приходилось отступать от своих пастырских принципов, следуя указаниям свыше. Может, поэтому и произошла великая трагедия гонений на церковь после того, как изменился государственный строй в России".

По мнению патриарха, сегодня РПЦ существует в уникальных условиях, когда есть "гармония в отношениях светского и церковного при полном сохранении автономии, невмешательстве и одновременно при общем осознании важности взаимодействия всех сил общества, государства и церкви для того, чтобы страна наша продолжала тот подлинно независимый от центров мировой власти курс, которым она мужественно продвигается вперед".

В заключение патриарх Кирилл пожелал, чтобы церковно-государственных отношения складывались таким образом не только в России, но и на всем пространстве канонической ответственности РПЦ.