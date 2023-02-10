Глава Минкультуры признала воздействие санкций на рынок реставрации

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Санкции оказали влияние на российский рынок реставрационных работ, но он перестраивается и стабилизируется, заявила на совещании в Центре имени Грабаря министр культуры Ольга Любимова.

"Санкции оказали влияние на рынок реставрационных работ, однако уже сейчас мы можем говорить о том, что он перестраивается, стабилизируется, и мы стараемся и делаем все возможное для того, чтобы он развивался", - сказала министр.

Она напомнила, что в 2022 году завершилась реставрация 32 объектах недвижимости - памятниках культуры. Она упомянула комплексную реставрацию "Дома станционного смотрителя" в Ленинградской области, и реставрацию с приспособлением к музейному использованию трех объектов Псковского музея-заповедника, образующих "музейный квартал".

По словам министра, продолжаются работы по сохранению исторического облика Ансамбля Новодевичьего монастыря, 500-летие которого будет в 2024 году. К этому времени планируется завершить комплексную реставрацию 36 объектов ансамбля, 11-ти иконостасов, а также благоустройство территории монастыря.