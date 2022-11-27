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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Реставрация дома архитектора Мельникова в Москве начнется в следующем году

Реставрация дома архитектора Мельникова в Москве начнется в следующем году
Фото: Александр Авилов/АГН "Москва"

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Реставрационные работы в доме архитектора Константина Мельникова в Кривоарбатском переулке начнутся в 2023 году, зданию будет возвращен его исторический облик, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Будут устранены трещины и заново покрашены фасады. Также приведут в порядок кровлю, перестелют полы, отреставрируют лестницы и витражи", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

В доме архитектора Мельникова, который готовил планировку парка имени Горького, проектировал Дом культуры имени Русакова и многие другие московские постройки, расположен музей.

Мэр также отметил, что за последние 12 лет было восстановлено свыше 1 900 построек. "Каждый год реставраторы обновляют около 600 памятников архитектуры и объектов культурного наследия. Мы активно привлекаем к этой работе бизнес - больше половины таких домов восстанавливают на частные средства", - подчеркнул Собянин.

Москва дом Мельникова Сергей Собянин
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