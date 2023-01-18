В Москве за год отреставрировали 15 жилых домов-памятников архитектуры

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Столичные власти за 2022 год провели реставрацию ряда домов-объектов культурного наследия, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Москва реализует крупнейшую в России программу капитального ремонта жилья. Ежегодно мы приводим в порядок дома, в которых проживают порядка 750 тыс. москвичей. Среди них есть дома-памятники, где требуется не только обычный капремонт, но и сложная и кропотливая реставрация. Жители этих домов не платят за нее, все дополнительные расходы берет на себя Правительство Москвы. Только за прошлый год мы провели тщательную реставрацию 15 жилых домов, являющихся памятниками архитектуры", - цитирует Собянина официальный сайт столичной мэрии.

Среди отремонтированных объектов - дома на улицах Остоженке и Волхонке, в Староконюшенном переулке и другие.

Москва выделяет специальные субсидии для проведения реставрационных работ в многоквартирных домах, которые признаны объектами культурного наследия и имеют сложные архитектурные элементы. Программа софинансирования капремонта в жилых домах-памятниках позволяет восстанавливать их исторический облик.