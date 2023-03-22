Гендиректор "Роскино" Инна Шалыто покинула свой пост

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Инна Шалыто покинула пост генерального директора "Роскино", сообщили в Минкультуры РФ.

"Временно исполняющим обязанности генерального директора назначена первый заместитель генерального директора Екатерина Наумова", - сказали журналистам в ведомстве.

Там отметили, что под руководством Инны Шалыто с конца апреля 2022 года компания "Роскино" переориентировала международную деятельность по продвижению российского контента на новые рынки Азии, региона MENA (Ближний Восток и Северная Африка), СНГ.

Шалыто была назначена на пост главы Роскино в апреле 2022 года. На этом посту она тогда сменила Евгению Маркову, которая возглавляла "Роскино" с февраля 2020 года.