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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:29

Гендиректор "Роскино" Инна Шалыто покинула свой пост

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Инна Шалыто покинула пост генерального директора "Роскино", сообщили в Минкультуры РФ.

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"Временно исполняющим обязанности генерального директора назначена первый заместитель генерального директора Екатерина Наумова", - сказали журналистам в ведомстве.

Там отметили, что под руководством Инны Шалыто с конца апреля 2022 года компания "Роскино" переориентировала международную деятельность по продвижению российского контента на новые рынки Азии, региона MENA (Ближний Восток и Северная Африка), СНГ.

Шалыто была назначена на пост главы Роскино в апреле 2022 года. На этом посту она тогда сменила Евгению Маркову, которая возглавляла "Роскино" с февраля 2020 года.

Роскино Инна Шалыто Екатерина Наумова
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