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В российских кинотеатрах появилась альтернатива формата IMAX

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Кинокомпания "Централ Партнершип" разработала новый кинотеатральный формат, позволяющий показывать фильмы с более четким и насыщенным изображением и детализированным звуком, формат является альтернативой IMAX.

Новый формат получил название "КосМАКС".

Создатели и разработчики обещают максимально четкое и насыщенное изображение, детализированный звук. Первым фильмом, выпущенным в новом формате, станет космическая драма "Вызов" режиссера Клима Шипенко.

По данным газеты "Ведомости", форматом с аналогичными техническими характеристиками является IMAX. Эта технология принадлежит одноименной канадской компании, которая прекратила свою работу в России с 1 июня 2022 года.

IMAX - широкоформатная кинематографическая система, на которой основаны ряд технологий кинопоказа и устройство сети кинотеатров по всему миру.

Централ Партнершип
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