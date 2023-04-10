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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

"Братья Супер Марио в кино" принесли IMAX и Cinemark рекордные сборы

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Мультфильм "Братья Супер Марио в кино" (The Super Mario Bros. Movie) принес канадской IMAX Corp. в первые выходные проката $21,6 млн, включая $16,6 млн в Северной Америке, сообщает сайт компании. Обе цифры стали рекордными для анимационных фильмов, показанных в кинотеатрах IMAX.

В январе-марте 2023 года кассовые сборы компании составили рекордные для этого периода $288,2 млн. Бокс-офис превзошел прежний максимум, зафиксированный в 2016 году, более чем на $10 млн, и показатель первого квартала 2022 года более чем на $100 млн.

"Братья Супер Марио в кино" также помогли американской Cinemark Holdings зафиксировать 8 апреля максимальную посещаемость своих кинотеатров с Рождества 2019 года. Сеть продала свыше 1 млн билетов на субботние сеансы, в том числе на показ картин "Воздух", "Джон Уик 4", "Подземелья и драконы: Честь среди воров" и "Крик 6".

На фоне заметного интереса со стороны различных возрастных групп к фильмам различных жанров кассовые сборы за первые месяцы 2023 года превосходят ожидания, отмечается в пресс-релизе Cinemark. Компания рассчитывает на дальнейшее восстановление бокс-офиса индустрии.

Акции IMAX в понедельник дорожают на 3,5%, Cinemark - на 7,1%.

Cinemark Theatres IMAX Северная Америка
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