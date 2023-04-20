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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:23

Перечень лидеров кинопроизводства в России четвертый год остается неизменным

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Совет Фонда кино сообщил, что определил список лидеров отечественного кинопроизводства в 2023 году, четвертый год подряд он остается без изменений.

В перечень вошли 10 компаний: "Арт Пикчерс Студия" Федора Бондарчука, "Базелевс", "ВБД Груп", "Дирекция Кино", "Кинокомпания "СТВ", "Студия "ТРИТЭ" Никиты Михалкова" и "Централ Партнершип", ООО "Водород 2011", ООО "ММЕ" ("Марс Медиа Энтертейнмент") и "1-2-3 Продакшн".

Компании-лидеры могут претендовать на софинансирование проектов, а также прокат отечественных картин как безвозмездно, так и на условиях полного возврата денег, каждый проект проходит конкурсный отбор в рамках питчинга Фонда кино. При этом проекты лидеров соревнуются между собой в отдельном конкурсе и получают господдержку в приоритетном порядке. У кинокомпаний-лидеров больше шансов получить деньги фонда безвозмездно, чем у тех продюсеров, кто в список лидеров не входит, отмечается в сообщении.

Централ Партнершип Фонд кино ТриТэ Федор Бондарчук Никита Михалков
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