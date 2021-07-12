Модельер Юдашкин переболел коронавирусом

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Известный российский модельер Валентин Юдашкин перенес заболевание коронавирусом.

"Я после посещения Италии сделал ПЦР-тест, и он оказался положительным", - сказал Юдашкин "Интерфаксу" в понедельник.

"Слава богу, что еще осенью прошлого года я сделал прививку от COVID-19, что, по словам врачей, позволило мне перенести заболевание в легкой форме", - отметил он.

"К сожалению, я не успел ревакцинироваться, тогда бы, уверен, болезнь прошла бы стороной", - заключил Юдашкин.