Эрмитаж передал РПЦ часть комплекса гробницы Александра Невского

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Часть мемориального комплекса гробницы Александра Невского передана в пятницу Государственным Эрмитажем в Александро-Невскую лавру, сообщает пресс-служба музея.

"Состоялась передача серебряного и внутреннего деревянного ковчегов мемориального комплекса гробницы Александра Невского из Государственного Эрмитажа в Александро-Невскую лавру", - говорится в сообщении.

Ковчеги планируется разместить на втором этаже Благовещенской церкви.

Уточняется, что передача была организована Эрмитажем ко Дню перенесения мощей святого благоверного великого князя Александра Невского, который отмечается 12 сентября, с учетом просьбы митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия и поступившего в пятницу письма из министерства культуры РФ.

Накануне экспонаты упаковали в Зимнем дворце, в присутствии хранителей и реставраторов состоялась сверка сохранности музейных экспонатов и был подписан акт об их передаче.

По условиям договора Эрмитаж передает гробницу лавре в безвозмездное временное пользование на 49 лет.

По словам генерального директора Эрмитажа Михаила Пиотровского, правила по содержанию гробницы, прописанные в договоре, уже "по большей части" исполняются, идет ежедневный мониторинг состояния памятника, так будет продолжаться и впредь.

"Каждый день ко мне на стол будет ложиться информация, мы просто расширяем свое выставочное пространство", - сказал Пиотровский.

На текущий момент Эрмитаж и представители Александро-Невской Лавры работают в постоянном контакте по созданию оптимальных условий для экспонирования мемориального комплекса в Благовещенской церкви, который будет продолжен до момента перемещения всего комплекса в лавру, уточняет пресс-служба. Затем сотрудники Эрмитажа будут, как и сейчас, в режиме реального времени наблюдать за температурно-влажностным режимом и другими показателями безопасного нахождения музейных предметов в церкви.

Передача памятника утверждена и согласована министерством культуры РФ и патриархом Кириллом.

Как сообщалось, передачу раки планируется завершить до конца 2023 года.

В мае министерство культуры РФ сообщало, что продолжит следить за неукоснительным соблюдением мер сохранности гробницы Александра Невского после передачи из Эрмитажа в Свято-Троицкую Александро-Невскую Лавру, при этом речи об отчуждении раки из музейного фонда России не идет.

Возвращение лавре раки Александра Невского обсуждалось много лет. В декабре 2013 года директор Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил, что музей готов сделать для церкви копию надгробия, но на это нужно 330 млн рублей, и таких денег у музея пока нет. Затем он заявил, что денег на эту работу так и не нашлось, и что идея собрать эти средства "не вызвала никакой реакции епархии".

В 2020 году наместник Александро-Невской лавры, епископ Кронштадтский Назарий заявил, что церковь хотела бы вернуть хранящийся в Эрмитаже оригинал раки Александра Невского.