Эрмитаж передал РПЦ часть комплекса гробницы Александра Невского
Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Часть мемориального комплекса гробницы Александра Невского передана в пятницу Государственным Эрмитажем в Александро-Невскую лавру, сообщает пресс-служба музея.
"Состоялась передача серебряного и внутреннего деревянного ковчегов мемориального комплекса гробницы Александра Невского из Государственного Эрмитажа в Александро-Невскую лавру", - говорится в сообщении.
Ковчеги планируется разместить на втором этаже Благовещенской церкви.
Уточняется, что передача была организована Эрмитажем ко Дню перенесения мощей святого благоверного великого князя Александра Невского, который отмечается 12 сентября, с учетом просьбы митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия и поступившего в пятницу письма из министерства культуры РФ.
Накануне экспонаты упаковали в Зимнем дворце, в присутствии хранителей и реставраторов состоялась сверка сохранности музейных экспонатов и был подписан акт об их передаче.
По условиям договора Эрмитаж передает гробницу лавре в безвозмездное временное пользование на 49 лет.
По словам генерального директора Эрмитажа Михаила Пиотровского, правила по содержанию гробницы, прописанные в договоре, уже "по большей части" исполняются, идет ежедневный мониторинг состояния памятника, так будет продолжаться и впредь.
"Каждый день ко мне на стол будет ложиться информация, мы просто расширяем свое выставочное пространство", - сказал Пиотровский.
На текущий момент Эрмитаж и представители Александро-Невской Лавры работают в постоянном контакте по созданию оптимальных условий для экспонирования мемориального комплекса в Благовещенской церкви, который будет продолжен до момента перемещения всего комплекса в лавру, уточняет пресс-служба. Затем сотрудники Эрмитажа будут, как и сейчас, в режиме реального времени наблюдать за температурно-влажностным режимом и другими показателями безопасного нахождения музейных предметов в церкви.
Передача памятника утверждена и согласована министерством культуры РФ и патриархом Кириллом.
Как сообщалось, передачу раки планируется завершить до конца 2023 года.
В мае министерство культуры РФ сообщало, что продолжит следить за неукоснительным соблюдением мер сохранности гробницы Александра Невского после передачи из Эрмитажа в Свято-Троицкую Александро-Невскую Лавру, при этом речи об отчуждении раки из музейного фонда России не идет.
Возвращение лавре раки Александра Невского обсуждалось много лет. В декабре 2013 года директор Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил, что музей готов сделать для церкви копию надгробия, но на это нужно 330 млн рублей, и таких денег у музея пока нет. Затем он заявил, что денег на эту работу так и не нашлось, и что идея собрать эти средства "не вызвала никакой реакции епархии".
В 2020 году наместник Александро-Невской лавры, епископ Кронштадтский Назарий заявил, что церковь хотела бы вернуть хранящийся в Эрмитаже оригинал раки Александра Невского.
Гробница Александра Невского - произведение ювелирного искусства эпохи "елизаветинского барокко", включает серебряный саркофаг, деревянный ковчег, две декоративные группы воинских трофеев, два напольных светильника, большую пятиярусную пирамиду.
Памятник создан по указу императрицы Елизаветы Петровны из первого серебра, добытого в 1742 году на Алтае. Первоначально гробница была установлена в Александро-Невской церкви, затем перенесена в храм Святой Троицы, построенный в 1790 году.
В Зимнем дворце стала частью единого комплекса-памятника русской военной славы вместе с Военной галереей 1812 года, Александровским залом и Александровской колонной.