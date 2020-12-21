РПЦ попросила у Эрмитажа оригинал раки Александра Невского

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - РПЦ хотела бы вернуть хранящийся в Эрмитаже оригинал раки Александра Невского, сообщил журналистам игумен Александро-Невской лавры, епископ Кронштадтский Назарий. Он добавил, что понимает сложность вопроса и что здесь должен быть найден компромисс.

"Мы не откажемся от того, чтобы рака вернулась. Это был бы огромный подарок и восстановление некой справедливости", - сказал он и поблагодарил Эрмитаж за сохранность раки.

Возвращение лавре раки обсуждается уже много лет. В декабре 2013 года директор Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил, что музей готов сделать для церкви копию надгробия, но на это нужно 330 млн рублей и таких денег музея пока нет.

27 ноября он заявил, что денег на эту работу так и не нашлось и что идея собрать эти средства "не вызвала никакой реакции епархии".

"Мы ведем реставрацию надгробия Александра Невского. Это не рака, а украшение над ракой", - добавил он.

Епископ Назарий также выразил надежду, что епархия до конца 2021 года получит второй этаж Благовещенской церкви и сможет провести там первое богослужение. Он напомнил, что вопрос о возвращении церкви был поставлен епархией еще 24 года назад, с его решением остаются сложности, но они преодолимы.

"Я надеюсь, что (в год празднования 800-летия Александра Невского, в 2021 году - ИФ) мы не только второй этаж получим, но и сумеем подготовить все, чтобы к сентябрю или к концу юбилейного года провести там божественную литургию. Очень на это надеюсь", - добавил игумен.

Второй этаж Благовещенской церкви сейчас занимает Музей городской скульптуры.

"Надо в принципе решать вопрос передачи всего Монастырского острова (церкви. - ИФ.), потому что там есть и Духовное училище, и Духовная академия. Если говорить о полном решении вопроса, то остров должен быть в ведении церкви. Конечно, не закрыт для горожан и гостей города, но под единым управлением. Это было бы самое лучшее решение", - сказал Назарий журналистам.

Он добавил, что РПЦ поставила вопрос о получении в управление не только Благовещенской церкви, но также Тихвинской и Лазаревской. Все они расположены на территории Монастырского острова (Александро-Невской лавры) и сейчас находятся в пользовании Музея городской скульптуры.

Два года назад РПЦ поднимала вопрос о передаче ей объекта Музея городской скульптуры - Благовещенской церкви с усыпальницей Александро-Невской лавры, где похоронен Александр Суворов. В мае 2020 года митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий попросил передать епархии жилые помещения на территории монастырского комплекса Александро-Невской лавры на Октябрьской набережной - кельи с домовой церковью Архангела Михаила, в которых сейчас находятся частные квартиры.

В октябре источник "Интерфакса" узнал, что митрополит Варсонофий попросил губернатора Александра Беглова передать церкви здания на территории Александро-Невской лавры, которыми сейчас оперативно управляет Музей городской скульптуры. Это были церковь Святого Лазаря, Тихвинская церковь, богадельня, певческий корпус и жилой дом.

Поручение проработать вопрос о передаче комплекса зданий Александро-Невской лавры в безвозмездное пользование Санкт-Петербургской епархии было дано по итогам совещания, посвященного подготовке празднования 800-летия со дня рождения Александра Невского, говорил источник. В распоряжении агентства есть копия документа с поручениями администрации Петербурга, он датирован 22 сентября и подписан вице-премьером Дмитрием Чернышенко.