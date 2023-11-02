В реставрационном центре не выявили деструктивных изменений на иконе "Троица"

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Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Деструктивных изменений за время пребывания иконы "Троица" в реставрационном центре им. Грабаря не выявлено, сообщил директор центра Дмитрий Сергеев.

"Мы подвели итоги наблюдения за более чем двухмесячным пребыванием иконы в центре Грабаря. Деструктивных изменений не наблюдается. Все стабильно. Можно сказать, условия созданы идеальные. Это наблюдение важно для дальнейшего уточнения параметров ее хранения в будущем", - сказал Сергеев на Реставрационном совете по вопросу сохранения иконы "Святая Троица" Андрея Рублева при Минкультуры России.

Его слова приводит в своем сообщении в четверг министерство культуры РФ.

Сергеев уточнил, что состояние иконы контролируется специалистами, она содержится в требуемых и стабильных условиях. По его словам, на сегодняшний день созданы прозрачные условия для хранения иконы.

15 мая стало известно о решении передать икону "Троица" Рублева из Третьяковской галереи Русской православной церкви. 16 мая в Минкультуры РФ сообщили, что икона будет выставлена в храме Христа Спасителя 4 июня, затем направлена на реставрацию, а после - в Троице-Сергиеву лавру. До передачи в Троице-Сергиеву лавру икона будет на реставрации в Центре им. Грабаря.

Инициатива передачи иконы вызвала широкий резонанс. Представители музейного сообщества и искусствоведы высказывали опасения относительно сохранности шедевра. Свои опасения высказал и реставрационный совет Третьяковской галереи. Тем не менее, 3 июня икону перевезли из Третьяковки в храм Христа Спасителя.

12 июля в РПЦ сообщили о том, что патриарх Кирилл и министр культуры РФ Ольга Любимова подписали договор между Третьяковской галереей и Троице-Сергиевой лаврой о передаче в безвозмездное пользование лавре иконы "Троица". Как позже уточнили на сайте РПЦ, договор подразумевает передачу иконы на 49 лет с последующей пролонгацией. При этом "Троица" продолжает оставаться объектом федеральной собственности.

19 июля икону "Троица" доставили из храма Христа Спасителя в Реставрационный центр. В центре икона находится в специально оборудованном помещении, где соблюдается необходимый для нее температурно-влажностный режим.