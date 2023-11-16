Врачи не дают прогнозов относительно выписки Юрия Соломина из больницы

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Народный артист СССР, художественный руководитель Государственного академического Малого театра Юрий Соломин остается в больнице, врачи пока не дают прогнозов, когда его выпишут, сообщила в четверг директор театра Тамара Михайлова.

"У него был инсульт. Лежит. Ему было хуже, начиналось с воспаления легких", - сказала Михайлова журналистам, комментируя состояние здоровья Соломина.

По ее словам, в данный момент оно прошло. Михайлова уточнила, что врачи пока не дают прогнозов относительно его выписки.

Соломина госпитализировали в Москве 6 ноября.

Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года. Российский актёр и режиссёр театра и кино, старший брат актера Виталия Соломина. В 1957 году, по окончании Высшего театрального училища имени М.С. Щепкина, был принят в Малый театр. С 1988 года является художественным руководителем Малого театра.

В кино дебютировал в 1960 году, исполнив главную роль в фильме "Бессонная ночь"; широкую известность актёру принесла роль Павла Кольцова в телевизионном фильме "Адъютант его превосходительства".

Он исполнил главные роли во многих известных картинах, в том числе в оскароносном фильме "Дерсу Узала" Акиры Куросавы, "Блокада", "Летучая мышь". Как режиссёр снял телефильмы "Скандальное происшествие в Брикмилле" (1981), "Берег его жизни" (1985), "Вначале было Слово" (1992) и фильм-спектакль "Таинственный ящик" по пьесе Петра Каратыгина. Всего снялся в более чем 60 картинах.