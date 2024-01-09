Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:55

Худрук Малого театра Юрий Соломин выписан из больницы

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Народного артиста СССР, художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина выписали из больницы, где он проходил лечение с ноября прошлого года, сообщила "Интерфаксу" директор театра Тамара Михайлова.

"Его выписали, все хорошо. Чувствует себя хорошо", - сказала Михайлова.

Соломин находился в больнице с 6 ноября. По словам директора театра, у него был инсульт.

Соломин родился 18 июня 1935 года. В 1957 году по окончании театрального училища имени Щепкина был принят в Малый театр. С 1988 года является художественным руководителем этого театра.

В кино Соломин дебютировал в 1960 году, исполнив главную роль в фильме "Бессонная ночь". Широкую известность актеру принесла роль Павла Кольцова в телевизионном фильме "Адъютант его превосходительства".

Он исполнил главные роли во многих известных картинах, в том числе в оскароносном фильме "Дерсу Узала" Акиры Куросавы, "Блокада", "Летучая мышь". Как режиссер снял телефильмы "Скандальное происшествие в Брикмилле" (1981), "Берег его жизни" (1985), "Вначале было слово" (1992). Всего снялся более чем в 60 картинах.

Малый театр Юрий Соломин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Кристофер Нолан и Жюстин Трие стали обладателями "Золотых глобусов"

Кристофер Нолан и Жюстин Трие стали обладателями "Золотых глобусов"

На конкурс песни "Интервидение" выделят 600 млн руб.

Фонд кино выделит деньги на новую экранизацию "Буратино"

Машков стал президентом "Золотой Маски"

Машков стал президентом "Золотой Маски"

"Последний день Помпеи" Брюллова комплексно отреставрируют впервые за 200 лет

"Последний день Помпеи" Брюллова комплексно отреставрируют впервые за 200 лет

Результаты исследования полотен Клода Моне представят в Пушкинском музее

Результаты исследования полотен Клода Моне представят в Пушкинском музее

Учреждения культуры заработали в 2023 году 13 млрд рублей на "Пушкинской карте"

Учреждения культуры заработали в 2023 году 13 млрд рублей на "Пушкинской карте"

Картину "Христос во гробе" Брюллова впервые представят на выставке художника в Русском музее

Картину "Христос во гробе" Брюллова впервые представят на выставке художника в Русском музее

Восьмая серия "Слова пацана" будет переснята и выйдет в новую дату

Фильмы Скорсезе и Нолана стали претендентами на премию "Золотой глобус"

Фильмы Скорсезе и Нолана стали претендентами на премию "Золотой глобус"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });