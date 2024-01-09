Худрук Малого театра Юрий Соломин выписан из больницы

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Народного артиста СССР, художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина выписали из больницы, где он проходил лечение с ноября прошлого года, сообщила "Интерфаксу" директор театра Тамара Михайлова.

"Его выписали, все хорошо. Чувствует себя хорошо", - сказала Михайлова.

Соломин находился в больнице с 6 ноября. По словам директора театра, у него был инсульт.

Соломин родился 18 июня 1935 года. В 1957 году по окончании театрального училища имени Щепкина был принят в Малый театр. С 1988 года является художественным руководителем этого театра.

В кино Соломин дебютировал в 1960 году, исполнив главную роль в фильме "Бессонная ночь". Широкую известность актеру принесла роль Павла Кольцова в телевизионном фильме "Адъютант его превосходительства".

Он исполнил главные роли во многих известных картинах, в том числе в оскароносном фильме "Дерсу Узала" Акиры Куросавы, "Блокада", "Летучая мышь". Как режиссер снял телефильмы "Скандальное происшествие в Брикмилле" (1981), "Берег его жизни" (1985), "Вначале было слово" (1992). Всего снялся более чем в 60 картинах.