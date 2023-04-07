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В мультсериале "Ну, погоди! Каникулы" появятся Лось и Лиса

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Два новых персонажа появятся во втором сезоне мультсериала "Ну, погоди! Каникулы", премьера которого состоится 10 апреля, сообщила глава киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.

Как написала Слащева на своей странице в соцсети "ВКонтакте", в новом сезоне мультсериала зрителям представят физрука Лося и Лису - любительницу роликов и лонгборда. Режиссером проекта стал Максим Волков.

Второй сезон мультсериала стартует 10 апреля в онлайн-кинотеатре Okko. Пользователям станут доступны четыре серии: "Гипноз", "День рождения Зайца", "Марафон" и "Лонгборды".

Как отметила генеральный продюсер киностудии "Союзмультфильм" Юлия Осетинская, "новые персонажи постепенно вольются в сюжетные линии и примут активное участие в вечной погоне Волка за Зайцем".

Так, Лося впервые можно будет увидеть в пятой серии под названием "Оркестр", а Лиса появится в шестом эпизоде "Хоккей". Озвучила рыжую героиню актриса Лина Иванова, а любитель футбола Лось будет "разговаривать" с помощью свистка, который он всегда носит с собой.

Помимо этого, в новом сезоне появятся несколько ярких эпизодических персонажей, а действие эпизодов будет разворачиваться в новых локациях, представляющих собой среднестатистический город с его магазинами, фонтаном и домом культуры.

Союзмультфильм
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