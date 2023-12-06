Фрагмент сцены Дома культуры, где выступали Цой и Науменко, выставят на торги

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Рукописи с неизвестными стихами музыканта Петра Мамонова и фрагмент сцены Дома культуры, на которой выступали группы "Наутилус Помпилиус", "Чайф", "Агата Кристи" и другие выставят на торги аукционного дома "Литфонд".

Так, на торги будут выставлены малоизвестные стихи Петра Мамонова с эпиграфом Чехова и рукопись сборника его ранних стихотворений "Двойное дно". Сборник был написан за несколько лет до возникновения рок-группы "Звуки Му". Стартовая ставка за него составляет 50 тыс. рублей.

Среди лотов также магнитоальбом Майка Науменко "Сладкая N и другие" с двумя фотографиями для оформления альбома и первым вариантом оформления альбома.

Кроме того, на торги выставят фрагмент сцены Дома культуры имени Свердлова, на которой проходили концерты и фестивали Свердловского рок-клуба, где выступали "Наутилус Помпилиус ", "Чайф", "Агата Кристи" и другие рок-группы. К реликвии прилагается сертификат подлинности, подписанный президентом и архивариусом Свердловского рок-клуба. В декабре 1983 года там выступили представители Ленинградского рок-клуба Майк Науменко и Виктор Цой. Стартовая цена за лот составляет 14 тыс. рублей.