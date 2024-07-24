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Сборник стихов Мамонова и сценарий Тарковского к "Жертвоприношению" выставят на торги

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Сборник ранних и малоизвестных стихов Петра Мамонова, коллекционный золотой сингл Джона Леннона с песней Imagine и сценарий Андрея Тарковского к фильму "Жертвоприношение" выставят на торги аукциона "Литфонд", сообщили в пресс-службе аукционного дома.

"Аукционный дом "Литфонд" проведет торги в Екатеринбурге, на которых будут представлены редкие книги, исторические документы и фотографии, произведения живописи, графики, а также творческие материалы и автографы выдающихся мастеров и исполнителей, ставших легендами в искусстве, включая советский андеграунд", - сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что значительную часть аукционных лотов составят работы авторства уральских художников и музыкантов.

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Среди лотов - сборник ранних стихотворений Петра Мамонова "Двойное дно" 1980 года, написанных за несколько лет до возникновения рок-группы "Звуки Му". Брошюра содержит как машинописные, так и рукописные тексты, авторские инскрипты и пометы на листах. Начальная цена сборника - 40 тыс. рублей.

Также на торги за 30 тыс. рублей выставлен коллекционный золотой сингл Джона Леннона Imagine (экземпляр № 720 из тиража 2500 экземпляров). Сингл выставлен с фотографией Леннона, в паспарту и раме.

Кроме того, на торгах продадут публикацию сценария Андрея Тарковского к фильму "Жертвоприношение", напечатанного в 1987 году в самиздатовском журнале о кино "Сине Фантом", начальная ставка - 30 тыс. рублей.

"Настоящим артефакт русского рока", как отметили в пресс-службе, станет выставленный на торги микрофон советского андеграунда - инструментальная модель Sennheiser Sennheiser, MD 441 N, выставленный за 80 тыс. рублей. Как отметили в пресс-службе аукциона, с его помощью записывались в студии фирмы "Мелодия" вокальные партии для дебютных альбомов группы "Странные игры", "Мануфактура", композиций для "Аквариума", "Радио Африка", а позднее - все концерты рок-фестиваля в Шушарах, несколько альбомов "Алисы", Александра Градского и группы "Мастер".

За 50 тыс. рублей выставлен виниловый промо-альбом группы "Аквариум" Radio Silence, выпущенный американским лейблом CBS тиражом всего 50 экземпляров для немецких радиостанций.

Торги пройдут 27 июля.

Петр Мамонов Джон Леннон Андрей Тарковский
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