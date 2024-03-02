В Москве 2 марта пройдет тестовое голосование перед выборами президента РФ

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Тестовое голосование перед выборами президента России состоится в Москве в субботу - москвичей спросят, нужно ли вырубать в столице тополя.

Как ранее сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами 2024 года в Москве Вадим Ковалeв тестовое голосование стартует в 10:00 и продлится четыре часа.

По его словам, на тестирование системы вынесен вопрос, нужно ли вырубать в Москве тополя, чтобы избавиться от тополиного пуха.

Тестирование пройдет на участках и онлайн на странице elec.mos.ru. Разработчики проверят корректность работы всех систем.

Выборы президента РФ пройдут в течение трех дней - с 15 по 17 марта текущего года.