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Фильмы Серебренникова, Копполы и Лантимоса вошли в конкурс Каннского фестиваля

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - В основной конкурс 77-го Международного Каннского кинофестиваля вошли 19 картин, в том числе новые работы режиссеров Кирилла Серебренникова, Фрэнсиса Форда Копполы, Йоргоса Лантимоса и Паоло Соррентино, сообщили организаторы смотра на пресс-конференции в четверг.

Так, в основную конкурсную программу вошли фильм о писателе и политике Эдуарде Лимонове "Лимонов. Баллада об Эдичке" Серебренникова, научно-фантастический фильм "Мегаполис" американского режиссера Копполы, новая работа греческого режиссера Лантимоса "Виды доброты" и фильм "Партенопа" итальянского режиссера Соррентино.

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Кроме того, за награды в основном конкурсе смотра будут бороться фильм "Ученик" о карьере Дональда Трампа шведского режиссера иранского происхождения Али Аббаси, фильм "Анора" Шона Бейкери, одну из ролей в котором сыграл российский актер Юра Борисов, "Плащаницы" канадского режиссера Дэвида Кроненберга, фильм о Марчелло Мастроянни "Мой Марчелло" французского режиссера Кристофа Оноре, фильм китайского режиссера Цзя Чжанкэ "Пойманный волнами", фильм "О, Канада" американского режиссера Пола Шредера о жизни умирающего режиссёра-документалиста левых взглядов Леонарда Файфа, который бежал в Канаду, чтобы избежать призыва на вьетнамскую войну.

Также в основной конкурс вошли фильм шведского режиссера Магнуса фон Хорна "Девушка с иглой", картина "Птица" британского режиссёра Андреа Арнольд, фильм "Отель Судьба" бразильского режиссера Карима Айнуза, фильм "Эмилия Перес" французского режиссёра Жака Одиара, "Субстанция" режиссера Корали Фаржеа, "Гранд-тур" португальского режиссера Мигеля Гомеша, "Все, что мы представляем как свет" Паял Кападиа, "Разбитые сердца" режиссера Жиля Лелуша и "Неограненный алмаз" Агаты Ридингер.

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Международный Каннский кинофестиваль - ежегодный кинематографический фестиваль, проводимый в конце мая в курортном городе Канны на базе Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазет. Впервые проводился в 1946 году с 20 сентября по 5 октября. Современный масштаб фестиваль приобрел после 1951 года. С 1952 года проходит ежегодно в мае.

77-й Каннский кинофестиваль пройдет с 14 по 25 мая.

Гости Каннского кинофестиваля

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Немецкая модель Хайди КлумСкарлетт Йоханссон и Колин Жост на премьере нового фильма Уэса Андерсона "Город астероидов"Актриса Натали Портман на премьере фильма "Май-декабрь"Роберт Де Ниро и Мартин Скорсезе покидают красную дорожку фильма "Убийцы цветочной луны"Актриса Сальма ХайекЛеонардо Ди Каприо на премьере фильма "Убийцы цветочной луны"Модель Джиджи Хадид на красной дорожке кинофестиваляАктер Джуд ЛоуАктеры Алисия Викандер и Майкл ФассбендерДженнифер Лоуренс посетила показ фильма "Анатомия падения"Супермодель Карла Бруни на красной дорожке в КаннахМодель Ирина Шейк на премьере фильма "Зачинщик"Кэтрин Зета-Джонс, Майкл Дуглас и Кэрис Зета-Дуглас позируют фотографамМодель Наоми КэмпбеллДжонни Депп на премьере исторической драмы "Жанна Дюбарри"Прибытие Умы Турман на церемонию открытия фестиваляАктриса Бри ЛарсонФранцузская актриса Пом КлементьеффАктриса Катрин ДенёвАктрисы Хелен Миррен (слева) и Эль Фаннинг на красной дорожке кинофестиваляДатский актер Мадс МиккельсенВиктория Боня на открытии 76-го Каннского кинофестиваля
Немецкая модель Хайди Клум
Каннский кинофестиваль кино Кирилл Серебренников Йоргос Лантимос Фрэнсис Форд Коппола Паоло Соррентино
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