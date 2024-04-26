Владимир Толстой заявил, что ММКФ остался представительным фестивалем

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Московский международный фестиваль (ММКФ) недополучил картин зарубежных режиссеров, которые не посчитали возможным представить свои фильмы в России, но в этом году все равно был представительным, считает советник президента по культуре Владимир Толстой.

"Этот фестиваль представительный. Но, конечно, мы понимаем, что приехали только те, кто осмелился показать, что готов работать с Россией, показать свое кино (…) Наверное, мы не получили каких-то шедевров, которые выходили в странах, не посчитавших возможным принять участие. Да, это надо признавать. Но уровень того, что увидели, на мой взгляд, вполне достойный фестиваля уровня ММКФ", - сказал Толстой журналистам перед церемонией закрытия ММКФ.

Он отметил, что программа смотра в этом году была сверхнасыщенной и очень разнообразной.

ММКФ - второй после Венецианского старейший кинофестиваль мира. Впервые ММКФ состоялся в 1935 году. Тогда он назывался "Советский кинофестиваль в Москве". Председателем жюри первого фестиваля был Сергей Эйзенштейн. Киносмотр регулярно проводится с 1959 года. До 1999 года ММКФ проводился раз в два года, затем - ежегодно. Смотр традиционно проводился в июне, но в 2018 году он был перенесен на апрель из-за Чемпионата мира по футболу. После этого было принято решение, что ММКФ будут проводить в апреле на постоянной основе.

В этом году фестиваль проходил с 19 по 26 апреля. В основном конкурсе было представлено 10 картин.