Фильмы из Аргентины, Кореи, Индии и Испании вошли в основной конкурс ММКФ

В фестивале участвует 50 стран, половина из них - недружественные

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - В основной конкурс 47-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ), который состоится с 17 по 24 апреля, вошли 12 картин, свои работы представят кинематографисты из Аргентины, Испании, Италии, Индии, Турции, Южной Кореи и других стран, всего в рамках ММКФ будет представлено более 200 картин, сообщил программный директор фестиваля Иван Кудрявцев.

"В этом году у нас больше заявок, при этом строже отбор. Заявок у нас в этом году было более 1 600, примерно на 17% больше, чем в прошлом году. И всего отобрано в нашу программу более 200 фильмов против 240 в прошлом году. Таким образом, фильмов больше, отбор строже. Мы стараемся выбирать действительно картины, которые понравятся и профессионалам, и зрителям", - сказал Кудрявцев на пресс-конференции ММКФ.

Он отметил, что в рамках конкурсных программ состоится "25 мировых и международных премьер, это стабильно высокая цифра".

"Всего 50 стран-участниц, из них 24 из списка стран, чьи правительства и режимы проводят недружественную политику по отношению к РФ. В прошлом году была 21 страна", - сказал Кудрявцев.

Говоря о географии конкурса, Кудрявцев уточнил, что на первом месте по количеству фильмов Россия, на втором - Китай (27 картин), третье место занимает Испания (15 фильмов), на четвертом - Франция (13 фильмов). В этом году в "пятерку" стран-лидеров по числу работ вошла Аргентина, которая представит 12 фильмов. В прошлом году пятое место занимал Иран.

Жюри и фильмы открытия и закрытия

Председателем жюри ММКФ основного конкурса в этом году станет режиссер, продюсер, обладатель множества наград Луис Миньярро (Испания). Также в жюри вошли актриса, певица, телеведущая, предприниматель и продюсер Бушра (Египет, Великобритания), режиссер, сценарист, продюсер Корнел Георгицэ (Румыния, Франция), режиссер, сценарист Алексей Герман-младший (Россия), актер Джон Робинсон (США) и актриса Марьяна Спивак (Россия).

Председателем жюри конкурса документального кино стал профессор, писатель, общественный деятель из США Питер Кузник.

Председателем жюри конкурса "Русские премьеры" стал режиссер, сценарист, актер, продюсер Владимир Грамматиков.

Фильмом открытия фестиваля станет картина российского режиссёра Сергея Коротаева "В списках не значился" по одноимённого повести Бориса Васильева. Сюжет картины повествует о событиях Великой Отечественной войны. Молодой лейтенант Коля Плужников, получив назначение на постоянное место службы, приезжает в Брест 21 июня 1941 года. Он спешит к месту расположения своей части - в Брестскую крепость. Солдата не успевают зачислить в личный состав военнослужащих, а в 4 утра раздаются артиллерийские разрывы - началась война.

Закроется фестиваль аргентинской картиной "Кем бы мы хотели быть" режиссёра Алехандро Агрести. Картина рассказывает историю любви: мужчина и женщина на протяжении многих лет каждую пятницу встречаются в одном и том же кафе, чтобы рассказать друг другу, кем бы они хотели быть, если бы реальность не помешала их мечтам.

Конкурсные программы

В основной конкурс этого года вошли 12 картин, при этом три из них сняты российскими режиссерами.

"В этом году значительно больше Европы, гораздо больше, чем в последние 2-3 года (...) Это, особенно, итальянцы и испанцы, как правило. И Южная Корея, которая тоже последние 2 года было мало, в этом году и в конкурсе, и во всех программах практически существует это", - отметил председатель отборочной комиссии, кинокритик и киновед Сергей Лаврентьев.

Так, среди картин, которые вошли в основную программу, "Воздушный змей" режиссёра Алессандро Тонда (Италия, Бельгия), "Время жатвы" режиссеров Анвара Хассанпур и Эмира Хассанпур (США, Турция), "День цветения хлопка" режиссёра Щин Ген Су (Южная Корея), "Для твоего же блага" режиссёра Аксель Монсу (Аргентина), "Дом в огне" режиссёра Дани де ла Орден (Испания), "Мудрость кита" режиссёра Ондер Шенгюл (Турция), "Нестандартное мышление" режиссёра Мариано Хьютер (Аргентина), "Там, за мачтой" режиссёра Мохаммада Нуруззамана (Бангладеш, Нидерланды, Германия) и "Элизиум" режиссёра Прадип Курба (Индия).

Россию в основном конкурсе представят картины "Двое в одной жизни, не считая собаки" режиссера Андрея Зайцева, "Планета" режиссера Михаила Архипова и "Семейное счастье" режиссера Стаси Толстой.

В программу короткометражного кино вошли 13 картин. Шесть картин будет представлено в конкурсе документального кино, из них две работы из России - режиссеров Ивана Твердовского и Юрия Дорохина.

В конкурсную программу "Русские премьеры" вошли семь картин.

О фестивале

ММКФ - второй после Венецианского старейший кинофестиваль мира. Впервые ММКФ состоялся в 1935 году. Тогда он назывался "Советский кинофестиваль в Москве". Председателем жюри первого фестиваля был Сергей Эйзенштейн.

Киносмотр регулярно проводится с 1959 года. До 1999 года ММКФ проводился раз в два года, затем - ежегодно. Смотр традиционно проводился в июне, но в 2018 году он был перенесен на апрель из-за Чемпионата мира по футболу. После этого было принято решение, что ММКФ будут проводить в апреле на постоянной основе.