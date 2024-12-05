Из "Золотой Маски" исключили частные номинации

Лауреатами премии смогут стать спектакли "как результаты коллективного творческого труда"

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Утверждено новое положение о Российской Национальной театральной Премии "Золотая Маска", теперь лауреатом премии становится спектакль, частные номинации исключены, сообщает сайт премии.

"Лауреатами премии, по новому положению, станут спектакли как результаты коллективного творческого труда всего театра, в том числе авторов-создателей и исполнителей главных ролей двух премьерных составов. В наградном удостоверении лауреатов будут указаны наименование театра, спектакля, состав авторов-создателей и актеры-исполнители ролей двух премьерных составов", - говорится в сообщении.

Для определения лауреатов премии учреждается пять самостоятельных конкурсов - спектаклей драматического театра, спектаклей театров оперы, спектаклей балета, спектаклей оперетта/мюзикла, спектаклей театров кукол.

Самостоятельный конкурс "Эксперимент" исключается.

В конкурсе спектаклей драматического театра устанавливаются две номинации: "Спектакль - Лауреат. Драматический театр. Большая форма" и "Спектакль - Лауреат. Драматический театр. Малая форма". В конкурсе спектаклей театров оперы устанавливается одна номинация: "Спектакль - Лауреат. Опера". В конкурсе спектаклей оперетты/мюзикла устанавливается одна номинация: "Спектакль - Лауреат. Оперетта/мюзикл". В конкурсе спектаклей балета устанавливаются три номинации: "Спектакль - Лауреат. Классический балет", "Спектакль - Лауреат. Современный балет", "Спектакль - Лауреат. Современный танец". В конкурсе спектаклей театров кукол устанавливается одна номинация: "Спектакль - Лауреат. Театр кукол".

Частные номинации, согласно новому положению, исключены.

При этом, появляется новая номинация вне конкурсов - "Лучший спектакль для детей".

Количество премий в каждой из номинаций увеличивается до 5 вместо единственной, также увеличивается количество возможных номинантов в каждой номинации - от 2 до 10 вместо 5. Устанавливаются новая специальная премия - Президента Премии и Фестиваля "Золотая Маска".

Из положения исключены специальные премии жюри фестиваля.

Изменения коснулись и технологии работы экспертных советов, в каждом из составов которых теперь могут формироваться экспертные группы в соответствии с видами и жанрами театра. Кроме того, в соответствии с принятыми поправками в процедуру голосования, члены экспертных советов и жюри будут голосовать конкретно - "за" или "против", а голосование в форме "воздержался" исключается.

Все изменения начнут действовать с 32 сезона фестиваля - с 1 февраля 2025 года.

Премия "Золотая Маска" учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей России как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол). Президентом премии и фестиваля "Золотая Маска" был Игорь Костолевский.

В конце августа 2023 года СТД принял решение о создании своей премии и фестиваля "Золотая Маска", выйдя из состава участников существующей организации. Президентом национальной театральной премии и фестиваля "Золотая Маска" стал Владимир Машков.