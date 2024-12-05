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Из "Золотой Маски" исключили частные номинации

Лауреатами премии смогут стать спектакли "как результаты коллективного творческого труда"

Из "Золотой Маски" исключили частные номинации
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Утверждено новое положение о Российской Национальной театральной Премии "Золотая Маска", теперь лауреатом премии становится спектакль, частные номинации исключены, сообщает сайт премии.

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"Лауреатами премии, по новому положению, станут спектакли как результаты коллективного творческого труда всего театра, в том числе авторов-создателей и исполнителей главных ролей двух премьерных составов. В наградном удостоверении лауреатов будут указаны наименование театра, спектакля, состав авторов-создателей и актеры-исполнители ролей двух премьерных составов", - говорится в сообщении.

Для определения лауреатов премии учреждается пять самостоятельных конкурсов - спектаклей драматического театра, спектаклей театров оперы, спектаклей балета, спектаклей оперетта/мюзикла, спектаклей театров кукол.

Самостоятельный конкурс "Эксперимент" исключается.

В конкурсе спектаклей драматического театра устанавливаются две номинации: "Спектакль - Лауреат. Драматический театр. Большая форма" и "Спектакль - Лауреат. Драматический театр. Малая форма". В конкурсе спектаклей театров оперы устанавливается одна номинация: "Спектакль - Лауреат. Опера". В конкурсе спектаклей оперетты/мюзикла устанавливается одна номинация: "Спектакль - Лауреат. Оперетта/мюзикл". В конкурсе спектаклей балета устанавливаются три номинации: "Спектакль - Лауреат. Классический балет", "Спектакль - Лауреат. Современный балет", "Спектакль - Лауреат. Современный танец". В конкурсе спектаклей театров кукол устанавливается одна номинация: "Спектакль - Лауреат. Театр кукол".

Частные номинации, согласно новому положению, исключены.

При этом, появляется новая номинация вне конкурсов - "Лучший спектакль для детей".

Количество премий в каждой из номинаций увеличивается до 5 вместо единственной, также увеличивается количество возможных номинантов в каждой номинации - от 2 до 10 вместо 5. Устанавливаются новая специальная премия - Президента Премии и Фестиваля "Золотая Маска".

Из положения исключены специальные премии жюри фестиваля.

Изменения коснулись и технологии работы экспертных советов, в каждом из составов которых теперь могут формироваться экспертные группы в соответствии с видами и жанрами театра. Кроме того, в соответствии с принятыми поправками в процедуру голосования, члены экспертных советов и жюри будут голосовать конкретно - "за" или "против", а голосование в форме "воздержался" исключается.

Все изменения начнут действовать с 32 сезона фестиваля - с 1 февраля 2025 года.

Премия "Золотая Маска" учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей России как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол). Президентом премии и фестиваля "Золотая Маска" был Игорь Костолевский.

В конце августа 2023 года СТД принял решение о создании своей премии и фестиваля "Золотая Маска", выйдя из состава участников существующей организации. Президентом национальной театральной премии и фестиваля "Золотая Маска" стал Владимир Машков.

Владимир Машков Золотая Маска СТД
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