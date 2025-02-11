Евросоюз запустит программу инвестиций в ИИ на 200 млрд евро

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Евросоюз пообещал мобилизовать 200 млрд евро на инвестиции в искусственный интеллект, пишет The Wall Street Journal.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на ИИ-саммите в Париже заявила, что ЕС хочет усилить способность конкурировать в этой сфере с США и Китаем.

Инвестиции будут производиться в рамках программы InvestAI, которая в числе прочего предполагает создание фонда на 20 млрд евро для строительства так называемых ИИ-гигафабрик - инфраструктуры для обучения сложнейших ИИ-моделей с помощью мощных чипов.

Сам ЕС выделит 50 млрд евро в рамках программы, еще 150 млрд евро предоставят инвесторы и представители отрасли.

Фон дер Ляйен назвала это "крупнейшим в мире государственно-частным партнерством по развитию ИИ, которому можно доверять", передает CNBC

"Мы хотим, чтобы Европа была одним из ведущих ИИ-континентов, а это предполагает переход на образ жизни, при котором ИИ вездесущ", - сказала она.

По ее мнению, Европа может стать лидером во внедрении ИИ в отраслевые приложения и реализации его потенциала с точки зрения повышения производительности.

ЕС хочет обеспечить доступ к необходимым вычислительным ресурсам для каждой инновационной европейской компании и повторить успех Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН), отметила фон дер Ляйен.

Президент Франции Эммануэль Макрон 9 февраля сказал, что страна заручилась инвестициями в проекты, связанные с искусственным интеллектом, на сумму более 100 млрд евро на ближайшие годы.

По словам Макрона, в общей сложности на ближайшие годы запланированы инвестиции местных и иностранных компаний на сумму 109 млрд евро.

В январе также стало известно, что американские OpenAI (разработчик чат-бота ChatGPT), Oracle, японская SoftBank и госинвесткомпания ОАЭ MGX создают совместное предприятие Stargate для строительства дата-центров в США для OpenAI. Компании вкладывают $100 млрд в СП и планируют инвестировать до $500 млрд в ближайшие четыре года.