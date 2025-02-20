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Apple представила iPhone 16e - новую модель в линейке более бюджетных устройств

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Apple Inc. представила новую модель в линейке более бюджетных iPhone, что, как ожидается, поможет компании увеличить продажи устройств по всему миру.

Цена новых iPhone 16e начинается от $599, их продажи стартуют 28 февраля.

Новое устройство заменит iPhone SE в линейке бюджетных смартфонов Apple. При этом его цена будет на $170 выше стоимости модели SE, которая не обновлялась с 2022 года.

Дизайн iPhone 16e похож на iPhone 14, устройство имеет 6,1-дюймовый OLED-дисплей, основную камеру в 48 мегапикселей и поддерживает функцию FaceID. Кроме того, в нем не будет физической кнопки "домой", как это было в SE.

Новый смартфон имеет процессор A18 последнего поколения, как и iPhone 16. Кроме того, в нем используется первый собственный модемный чип Apple - C1. Устройство получило разъем UBS-C вместо Lighting, а также все возможности Apple Intelligence, как и его старшие модели.

Apple iPhone iPhone 16e
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