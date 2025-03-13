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У новой версии ИИ-ассистента Quark от Alibaba расширены способности рассуждать

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Китайский интернет-гигант Alibaba выпустил новую версию ИИ-ассистента Quark, сообщила компания.

В частности, Alibaba добавила новый функционал, относящийся к способности рассуждать, что позволит пользователям задавать ассистенту сложные вопросы.

"Обновленный Quark предлагает продвинутые возможности, такие как чат-бот на основе ИИ, глубокое мышление, глубокие исследования и выполнение задач в простом пользовательском интерфейсе, - отмечает компания. - Он нацелен на выполнение задач, варьирующихся от научных исследований до составления документов, создания изображений, презентаций, медицинской диагностики, планирования поездок и решения проблем".

Доступ к новому Quark будет постепенно предоставлен всем пользователям. Пилотная версия запущена в четверг.

Alibaba недавно заявила, что в ближайшие три года инвестирует не менее 380 млрд юаней (52,4 млрд) в облачные вычисления и ИИ.

Alibaba Quark Китай
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