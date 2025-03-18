Alibaba выделил $5,4 млрд на закупку ИИ-чипов в этом году

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Китайский интернет-гигант Alibaba заложил в бюджет на этот год 39 млрд юаней ($5,39 млрд) на покупку ИИ-чипов, пишет Financial Times со ссылкой на информированный источник.

При этом сумма может быть увеличена, если расширение бизнеса превзойдет ожидания.

Компания в феврале сообщала, что в течение трех лет планирует инвестировать в облачную и ИИ-инфраструктуру не менее 380 млрд юаней - больше, чем за последнее десятилетие.

Глава Alibaba Эдди У также говорил о необходимости скорректировать размеры ее существующих бизнесов с учетом искусственного интеллекта. По данным источников FT, результаты всех ее подразделений в этом году будут оцениваться в контексте их способности использовать ИИ для стимулирования роста.

Компания призывает свои основные предприятия в сфере электронной торговли, включая Taobao and Tmall, активнее внедрять ИИ. В тесном сотрудничестве с Qwen, подразделением Alibaba в сфере искусственного интеллекта, их команды разрабатывают функции для повышения эффективности и улучшения пользовательского опыта.

Кроме того, Alibaba разрабатывает серию приложений с нативной поддержкой ИИ и часть из них может запустить в этом году, говорит один из источников FT.

Акции интернет-гиганта подорожали на 5,8% по итогам торгов в Гонконге во вторник.