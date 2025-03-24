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Хакеры атаковали сайты госструктур Бельгии

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Группа хакеров атаковала несколько важных государственных сайтов Бельгии, сообщил телеканал RTBF.

В частности, атаке подвергся правительственный сайт MyGov.be, обеспечивающий бельгийцам доступ к официальным документам. Пострадал и сайт парламента Валлонии.

По заявлению центра кибербезопасности, на который ссылается телеканал, речь идет о DDоS-атаках, парализовавших работу серверов. В центре заверили, что эти атаки не позволяют киберпиратам украсть данные.

Речь идет о "российской хакерской группе NoName". По сведениям RTBF, хакеры заявили через социальную сеть, что это была их реакция на предоставление Бельгией пакета помощи в 1 млрд евро Украине.

Бельгия Валлония Украина MyGov.be
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