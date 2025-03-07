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Бельгия пообещала Украине военную помощь на миллиард евро

Бельгия пообещала Украине военную помощь на миллиард евро
Министр обороны Бельгии Тео Франкен
Фото: Zuma\TAСС

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Министр обороны Бельгии Тео Франкен сообщил, что во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в минувший четверг предложил Украине военную помощь на сумму около миллиарда евро.

Выступая в эфире фламандской радиостанции VRT, министр отметил, что Зеленский с благодарностью принял это предложение и сделал "ряд контрпредложений", которые в настоящее время изучаются генштабом вооруженных сил и бюджетными службами Бельгии.

По словам Франкена, Бельгия может сделать еще больше для Украины, но "это должно быть обсуждено в правительстве".

Помощь, о которой идет речь, заключается в выделении 216 млн евро на закупку снарядов 155 мм по чешской инициативе и 200 млн евро на противовоздушную оборону в рамках германской инициативы, а также в поставках боевых самолетов F-16.

Помимо этого, Франкен затронул тему своего предстоящего визита на Украину совместно с премьер-министром Бартом де Вевером и министром иностранных дел Максимом Прево в начале апреля. Их будут сопровождать представители бельгийского военно-промышленного комплекса.

Бельгия Украина Тео Франкен Владимир Зеленский
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