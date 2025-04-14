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Трамп поставил в себе в заслугу введение санкций в отношении Nord Stream 2 AG

Трамп поставил в себе в заслугу введение санкций в отношении Nord Stream 2 AG
Фото: Win McNamee/Getty Images

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп, рассуждая на тему новых антироссийских санкций, напомнил, что и так ввел много ограничительных мер в отношении Москвы.

"Я уже вводил санкции против России. Если вы помните, "Северный поток 2", большой газопровод, который шел в Европу. Я остановил его, этот российский газопровод в Германию, может быть, самый большой газопровод в мире", - сказал он журналистам в ответ на вопрос о возможности новых санкций в отношении РФ.

Он также обвинил президента США Джо Байдена, сменившего Трампа в Белом доме в 2021 году, что тот вновь дал добро на этот проект и пытался быть дружественным по отношению к РФ.

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области России до балтийского побережья Германии.

Власти ФРГ остановили процесс сертификации газопровода, а США внесли проектную компанию Nord Stream 2 AG в санкционный список.

Обе нитки магистрали были заполнены газом и подготовлены к работе. Одна из ниток магистрали получила повреждения в результате мощных взрывов в сентябре 2022 года.

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