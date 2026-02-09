В Минцифры заявили о снижении числа киберпреступлений в России

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Ежегодный прирост на 30-35% числа киберпреступлений в РФ сменился их снижением в целом до 10%, а по некоторым видам - более чем на 30% благодаря первому пакету мер, принятых в прошлом году, заявил статс-секретарь, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Иван Лебедев.

"По тем мерам, которые приняты в сентябре, мы очевидно видим, что произошло впервые снижение количества таких преступлений. По отдельным составам - более чем на 30%. Если посмотреть общее количество, то там более скромные цифры - до 10%. Но если посмотреть на отдельные виды правонарушений и преступлений, которые совершаются в этой сфере, то по отдельным видам мы фиксируем (их - ИФ) меньше на 30%. То есть тренд сломали, есть позитивное движение вперёд", - сказал Лебедев на заседании комитета Госдумы по информационной политике в понедельник.

О каких составах идёт речь, он не уточнил.

Замглавы Минцифры напомнил, что основные меры, принятые в первом пакете по борьбе с кибермошенничеством, вступили в силу в сентябре 2025 года.

"Когда я докладывал первый пакет, и мы с вами подробно обсуждали эту законодательную инициативу, мы, к своему сожалению, фиксировали прирост преступлений кибернаправленности - плюс 30-35% ежегодно, прирастали каждый год. Это было очень опасным явлением. И этот тренд сложно было сломать", - сказал замминистра.

Вместе с тем, добавил Лебедев, деятельность мошенников устроена таким образом, что "необходимо очень быстро предлагать новые оперативные меры".

Комитет в понедельник рекомендовал принять в первом чтении так называемый второй пакет мер, направленных на борьбу с онлайн и телефонным мошенничеством; он включает около 20 инициатив для снижения рисков кибермошенничества и усиления безопасности пользователей.

Первый пакет поправок в законы из более чем 30 мер по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством был принят в марте 2025 года; основные его положения вступили в силу в сентябре прошлого года.