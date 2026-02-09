Поиск

В Минцифры заявили о снижении числа киберпреступлений в России

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Ежегодный прирост на 30-35% числа киберпреступлений в РФ сменился их снижением в целом до 10%, а по некоторым видам - более чем на 30% благодаря первому пакету мер, принятых в прошлом году, заявил статс-секретарь, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Иван Лебедев.

"По тем мерам, которые приняты в сентябре, мы очевидно видим, что произошло впервые снижение количества таких преступлений. По отдельным составам - более чем на 30%. Если посмотреть общее количество, то там более скромные цифры - до 10%. Но если посмотреть на отдельные виды правонарушений и преступлений, которые совершаются в этой сфере, то по отдельным видам мы фиксируем (их - ИФ) меньше на 30%. То есть тренд сломали, есть позитивное движение вперёд", - сказал Лебедев на заседании комитета Госдумы по информационной политике в понедельник.

О каких составах идёт речь, он не уточнил.

Замглавы Минцифры напомнил, что основные меры, принятые в первом пакете по борьбе с кибермошенничеством, вступили в силу в сентябре 2025 года.

"Когда я докладывал первый пакет, и мы с вами подробно обсуждали эту законодательную инициативу, мы, к своему сожалению, фиксировали прирост преступлений кибернаправленности - плюс 30-35% ежегодно, прирастали каждый год. Это было очень опасным явлением. И этот тренд сложно было сломать", - сказал замминистра.

Вместе с тем, добавил Лебедев, деятельность мошенников устроена таким образом, что "необходимо очень быстро предлагать новые оперативные меры".

Комитет в понедельник рекомендовал принять в первом чтении так называемый второй пакет мер, направленных на борьбу с онлайн и телефонным мошенничеством; он включает около 20 инициатив для снижения рисков кибермошенничества и усиления безопасности пользователей.

Первый пакет поправок в законы из более чем 30 мер по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством был принят в марте 2025 года; основные его положения вступили в силу в сентябре прошлого года.

Госдума Иван Лебедев Минцифры РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Минцифры заявили, что создание базы IMEI-номеров не помешает покупке гаджетов за границей

Waymo привлекла $16 млрд при оценке на уровне $126 млрд

 Waymo привлекла $16 млрд при оценке на уровне $126 млрд

Смоленская область будет использовать цифровые решения "Интерфакса" для совершенствования экономической политики

 Смоленская область будет использовать цифровые решения "Интерфакса" для совершенствования экономической политики

Apple увеличила квартальную выручку на 16%

 Apple увеличила квартальную выручку на 16%

РКН заблокировал "зеркало" сайта об аниме "Шикимори" из-за ЛГБТ-контента

Amazon закроет офлайн-магазины Amazon Fresh и Amazon Go

Решение о блокировке сайтов с готовыми домашними заданиями при принятии такого закона будет за Минпросвещения

Южная Корея первой в мире ввела в действие всеобъемлющий закон об ИИ

 Южная Корея первой в мире ввела в действие всеобъемлющий закон об ИИ

Amazon уволит тысячи сотрудников на следующей неделе

 Amazon уволит тысячи сотрудников на следующей неделе

В Думе заверили в отсутствии планов вводить штрафы за использование VPN
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8354 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 266 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 426 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });