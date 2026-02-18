МВД сообщило о снижении числа киберпреступлений в РФ в 2025 году на 12%

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Общее количество совершенных киберпреступлений в прошлом году снизилось на 12%, с 775 тыс. до 663 тыс. случаев, сообщил замминистра внутренних дел РФ Андрей Храпов на форуме "Кибербезопасность в финансах".

Число краж сократилось на 23,8% со 105 тыс. до 80 тыс., случаев мошенничества - на 9%, с 378 тыс. до 344 тыс. Количество фактов неправомерного доступа к компьютерной информации сократилось на 44%, со 104 тыс. до 58 тыс.

Сумма материального ущерба, который зарегистрировало МВД, снизилось до 189,5 млрд рублей с 205 млрд рублей. Количество потерпевших уменьшилось на 5,5%, до 534,5 тыс. человек.

Храпов отметил, что заработавшее в апреле прошлого года законодательство по борьбе с кибермошенничеством оказало оздоровительный эффект. Так, если в январе 2025 года МВД еженедельно фиксировало свыше 9 тыс. преступлений в этой сфере, то в декабре цифра снизилась до менее 6 тыс.

"То есть это достаточно такая показательная вещь. Хочу сказать, что с каждой мерой, которая вступала в действие, мы фиксировали резкий спад регистрируемых преступлений с последующим частичным ростом, что говорит о том, что к этим мерам преступники приспосабливаются и понимают, как им надо дальше действовать", - отметил замминистра.

Существенное снижение регистрируемых преступлений правоохранительные органы начали отмечать в августе, когда было заторможена работа мессенджеров WhatsApp и Telegram.

"Это оказало тоже такой очень сильный эффект. Ну и хочу сказать, что, безусловно, преступники ищут контрмеры. Уже было отмечено, что идут туда, где что-то не урегулировано. Станислав Константинович (Кузнецов, зампред правления Сбербанка - ИФ) говорил про сим-боксы. Сейчас в сим-боксах основные сим-карты - это карты тарифа M2M, которые используется для открытия шлагбаума, ворот каких-то технических, то есть их приобретение и оборот недостаточно регулируемы. То есть там, где слабенько, туда они пытаются двигаться", - отметил он.

"В целом, да, я поддерживаю этот осторожный оптимизм", - заявил Храпов, отвечая на вопрос главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, испытывает ли ведомство осторожный оптимизм в борьбе с кибермошенниками.