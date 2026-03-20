Amazon работает над ИИ-смартфоном

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Американская Amazon.com Inc. разрабатывает мобильный телефон под кодовым названием Transformer, пишет Reuters со ссылкой на источники.

По их словам, разработкой занято подразделение устройств и сервисов. Предполагается, что новый телефон сможет синхронизироваться с голосовым помощником Alexa и за счет персонализации упростит заказ товаров с Amazon.com и еды у партнеров вроде Grubhub, а также использование стриминговых платформ Prime Video и Prime Music.

Одна из главных задач в рамках проекта - интеграция ИИ-функций, говорят источники. Благодаря ей может исчезнуть потребность в традиционных магазинах приложений.

Alexa наверняка станет одним из ключевых элементов устройства, но его основная операционная система может быть другой, отмечают собеседники агентства.

Amazon рассматривала варианты с разработкой классического смартфона и так называемого фичерфона с более ограниченным функционалом, который мог бы помочь в борьбе с экранной зависимостью.

По словам двух источников, разработчики в том числе вдохновились Light Phone - минималистичным смартфоном с камерой, картой, календарем, но без браузера, магазина приложений и многих других функций. Такой телефон стоит $700.

Проект Transformer курирует образованная около года назад команда ZeroOne, которой поручено создавать "прорывные" гаджеты, говорят собеседники Reuters. Ее возглавляет бывший топ-менеджер Microsoft Джей Аллард, причастный к разработке игровой консоли Xbox и плеера Zune.

Предполагаемая цена нового телефона, ожидаемая выручка и бюджет проекта неизвестны. Сроки реализации проекта также неясны. В случае изменения стратегии или из финансовых соображений его могут и вовсе свернуть, отмечают источники.

Вместе с тем Amazon еще не выбирала, кто из сотовых операторов мог бы стать партнером в этом проекте, сказали три источника.

В 2014 году компания представила свой первый смартфон Fire Phone. Проект лично курировал ее основатель Джефф Безос.

Он хотел, чтобы смартфон был ориентирован на шопинг и мог конкурировать с iPhone за счет удобной доставки и скидок по программе Amazon Prime. Смартфоны также позволили бы получить много новых данных о пользователях вместе с историей покупок и предпочтениями по контенту.

Fire Phone был оснащен инструментом, который мог распознавать товары через камеру, находить их на Amazon.com и добавлять в корзину. Вместе с ним пользователи также получали год бесплатной подписки на Amazon Prime.

Однако смартфон работал на собственной операционной системе Fire OS, и в нем не было популярных приложений, доступных в магазинах для платформ Android и iOS. Кроме того, сложные технологии отображения трехмерной графики быстро разряжали аккумулятор и часто приводили к перегреву.

Продажи Fire Phone были слабыми, и Amazon снизила его цену до $159 с $649, а спустя 14 месяцев после запуска и вовсе свернула проект, списав $170 млн из-за нераспроданных запасов.

Amazon
