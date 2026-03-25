Минобороны Израиля одобрило дополнительные цели для ударов в Иране

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Министр обороны Израиля Исраэль Кац и начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Эяль Замир одобрили дополнительные цели для нанесения ударов в Иране и Ливане, говорится в заявлении израильского военного ведомства, опубликованном в среду.

По данным министерства, израильские ВВС уже сбросили на Иран более 15 тыс. бомб с начала американо-израильской военной операции.

В среду Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что военные провели несколько волн ударов по правительственной инфраструктуре в Тегеране. Кроме того, ВВС Израиля в последние дни нанесли "значительный ущерб" "ключевым площадкам по производству крылатых ракет для ВМС" в центре иранской столицы.

"Эти площадки использовались иранским режимом для разработки и производства крылатых ракет большой дальности для ВМС, способных уничтожать цели на море и на суше", - отметили военные, добавив, что атаки представляют собой еще один шаг в направлении увеличения масштабов ущерба военной производственной инфраструктуре иранского режима.

По данным ЦАХАЛ, накануне израильские боевые самолеты также нанесли мощные удары по иранским производственным объектам в Исфахане, в том числе по предприятию, которое отвечало за разработку подводных лодок и различных систем для иранского военно-морского флота. В Армии обороны Израиля отметили, что бомбардировке подверглось единственное такое предприятие в Иране.

Хроника 28 февраля – 25 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Израиль Исраэль Кац Иран
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });